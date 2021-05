Fès : Cafouillage au sujet des nouvelles mesures restrictives de déplacement pour l’Aïd al-Fitr

Le Comité régional de vigilance et de suivi de Fès-Meknès a démenti, ce lundi soir, un communiqué du Poste de Commandement Préfectoral (PCP) de la région, en affirmant que les déplacements de et vers Fès ne connaîtront aucun changement. Dans une mise au point relayée par la MAP, le comité a expliqué qu'il ne s'agit que de propositions en cours d'examen parmi d'autres mesures proposées. De ce fait, les modalités de déplacements de et vers la capitale spirituelle du royaume n'ont pas changé et se maintiendront jusqu'à nouvel ordre, poursuit la même source.

Le comité précise à cet égard qu'aucune décision n'a été prise concernant les mesures préventives qui seront adoptées pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.

Un peu plus tôt, le Poste de Commandement Préfectoral (PCP) a annoncé le conditionnement des déplacements à destination et en provenance de la ville de Fès, du 11 au 16 mai courant, dans le cadre des mesures de précaution pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

«Il a été décidé à l'occasion des vacances de l’Aid Al Fitr et des vacances scolaires de soumettre les déplacements des citoyennes et citoyens de et vers Fès à l’obtention d’une attestation dérogatoire de déplacement délivrée par les autorités locales et de l’attestation de vaccination téléchargeable via le site liqahcorona.ma, ou à défaut, d’un prélèvement PCR négatif, et ce à partir du 11 au 16 mai courant», indique un communiqué du PCP, repris par la MAP.

Une décision qui «intervient suite aux recommandations issues de la réunion, lundi, des membres du PCP, tenue au siège de la Wilaya de la Région Fès-Meknès, et dans le cadre de respect des mesures de précaution et de prévention contre la pandémie du Covid19, et au regard du prolongement par le gouvernement marocain de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire national jusqu’au 10 juin 2021», a indiqué la même source.