Al Hoceïma : Mohamed Amine Abdouni remis en liberté après son internement forcé

Le tribunal de première instance d’Al Hoceïma a ordonné la libération du jeune homme Mohamed Amine Abdouni, arrêté le 28 mars dernier après avoir protesté contre la corruption au sein du Conseil municipal de la ville. Rentré des Pays-Bas pour investir au niveau local, le jeune homme est entré en conflit avec le conseil, lorsqu’il a soumis une demande de licence pour créer une chaîne de restauration obéissant aux normes internationales.

Après plus de neuf mois d’attente malgré avoir suivi toutes les étapes administratives demandées, il a dénoncé dans une vidéo «le clientélisme» au niveau local et a organisé un sit-in. Le 28 avril dernier, il a été transféré au service psychiatrique de l’hôpital Mohammed V d’Al Hoceïma. Depuis, sa mère a demandé sa remise en liberté et a insisté qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental.