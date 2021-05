L'ONG d'Aminatou Haidar monte au créneau et dénonce des arrestations dans ses rangs

L’«Instance sahraouie contre l'occupation marocaine» d’Aminatou Haidar a accusé, ce lundi, le Maroc de commettre de «nouvelles violations» contre les militants sahraouis. Dans un communiqué relayé par l’agence de presse du Polisario, l’ONG dénonce ainsi les «prises d'assaut visant les domiciles de militants», la «pratique de la torture» ainsi que des «enlèvements», allant jusqu’à accuser le Maroc de «nouvelle escalade des crimes de guerre et crimes contre l'humanité».

L’ONG d’Aminatou Haidar avance que la maison de deux de ses membres, Hassan Eddouihi et sa femme Mina Ba Ali, aurait été «pris d’assaut, le soir du 9 mai 2021, après que le drapeau (du Polisario, ndlr) y ait été hissé». Le communiqué ajoute que la maison de Soltana Kheya aurait également été visée et trois militants pro-Polisario y ont été arrêtés. L’association assure aussi que Lahcen Dalil, membre du bureau exécutif de l’instance aurait été «enlevé, torturé et abandonné hors de la zone urbaine de la ville de Laâyoune». Des «violations» qui auraient également touché d’autres militants sahraouis pro-Polisario, comme Ahmed Hammad, Hassan Aba, Dafa Ahmed Babu et Ghalia Djimi.

Des cas qui permettent à l’ONG d’Aminatou Haidar de plaider pour «des mécanismes de protection internationaux» et d’accuser le Maroc de «commettre toutes les formes de violations graves des droits de l'Homme et du droit international humanitaire» au Sahara, devant les yeux de la communauté internationale, des Nations unies et la Croix-Rouge internationale. A noter que l’«Instance sahraouie contre l'occupation marocaine» a lancé une campagne visant à hisser le drapeau du Polisario sur des maisons au Sahara.