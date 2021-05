Célébration de l’Aïd al-Fitr : Ultimes négociations à Ceuta

La Délégation de la Commission islamique d'Espagne (CIE) à Ceuta a annoncé, dimanche, avoir reçu l'autorisation des autorités locales à Ceuta pour effectuer la prière collective. Dans un communiqué repris par El Faro de Ceuta et El Pueblo de Ceuta, la délégation de la CIE a indiqué que la prière de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, aura lieu sur l’esplanade de Loma Margarita.

La délégation de la Commission islamique d'Espagne a précisé que toutes les garanties de santé et de sécurité seront respectées. Elle évoque ainsi l’utilisation obligatoire de masques, du gel hydroalcoolique et de tapis de prière individuel, ainsi que le respect d’une distanciation physique.

La proposition des organisateurs envisage un afflux équivalent à un tiers de la capacité totale de la parcelle, qui rassemblerait jusqu'à environ 2 000 à 3 000 personnes. À l'intérieur de l'esplanade, des distances de sécurité entre les fidèles d'un mètre et demi seraient garanties. Par ailleurs, la Délégation CIE propose aux autorités locales de mettre en place un dispositif «large» avec des dizaines de personnes pour assurer le respect de toutes les mesures de santé préventives nécessaires, à commencer par la mise en place de voies d'entrée et de sortie sûres évitant les foules, gel hydroalcoolique, masques, etc.

«Il s'agirait de prier dans les mêmes conditions que dans les mosquées, avec une distance de sécurité et un strict respect des mesures sanitaires pour éviter la contagion, mais aussi le fait de prier en plein air, où le risque est bien moindre selon les spécialistes.»

Toutefois, les autorités de la ville ont tenu à apporter quelques précisions, réfutant toute décision prise. Ainsi, les autorités se sont référées à la déclaration du porte-parole du gouvernement, où il a affirmé vendredi dernier qu’il «aurait une déclaration dans quelques jours».

Pour sa part, le président de Ceuta, Juan Vivas a expliqué que les spécialistes du ministère de la Santé «analysent la demande de la Commission islamique» afin de «décider s'il est possible ou non de célébrer la prière collective».

Des sources informées ont confié à El Faro de Ceuta qu’«il y aurait une disparité de critères entre la ville et la CIE» qui expliquerait les deux versions. De plus, un nouveau décret sanitaire autorisant des rassemblements de moins de 75 personnes est entré en vigueur à Ceuta, la semaine dernière.