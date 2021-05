Le Maroc célèbre sa première Journée mondiale de l’arganier

Espèce originaire de la région sud-ouest du Maroc, l’arganier pousse dans des zones arides et semi-arides. Résistant à la sécheresse, à l’érosion et à la pauvreté des sols, il couvre plus de 800 000 hectares à Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun. A l’occasion de la Journée mondiale de cet arbre ancestral, l’ONU a rappelé que les arganeraies sont non seulement importantes en termes de conservation, mais aussi pour la recherche scientifique et le développement. Ses usages se font pour les forêts, l’agriculture et l’élevage.

De plus, «l’huile d’argan de renommée mondiale est extraite des graines et a de multiples applications, notamment en médecine traditionnelle et complémentaire et dans les industries culinaire et cosmétique», ajoute l’organisation. Arbre polyvalent par excellence, l’arganier est aussi générateur de revenus et facteur favorisant l’adaptation au climat, grâce à son rôle dans «la réalisation des trois dimensions du développement durable – économique, social et environnemental – au niveau local».

Une richesse qui garantit sécurité alimentaire et investissement durable

Autour de cet arbre s’est construit «un système agro-forestier-pastoral unique», qui repose notamment sur une gestion traditionnelle et raisonnable de l’eau et sur la conservation de la biodiversité. L’ONU rappelle aussi que «le secteur de la production durable d’arganier contribue à l’autonomisation économique et à l’inclusion financière des communautés locales, en particulier des femmes vivant dans les zones rurales» et évoluant au sein des coopératives. A travers cette dynamique socio-économique, ces dernières ont leur rôle dans la sécurité alimentaire et l’éradication de la pauvreté.

«Pendant des siècles, l’arganier a été un pilier des communautés rurales autochtones d’origine berbère et arabe, qui ont développé une culture et une identité spécifiques, partageant leurs connaissances et compétences traditionnelles grâce à l’éducation informelle, en particulier les connaissances uniques associées à la production traditionnelle d’huile d'argan par les femmes.» ONU

A l’initiative du Maroc, l’ONU a adopté le 3 mars dernier une résolution proclamant le 10 mai de chaque année comme Journée internationale de l’arganier. Reconnaissant la contribution du secteur de l’arganier dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale, la résolution a été appuyée par 113 Etats membres des Nations unies.

(1/2) May 10th is the result of a resolution adopted by both Morocco and UN General Assembly , in New York, March 3rd 2021. @UN @Morocco_UN #IntDayOfArgania pic.twitter.com/cjzYaJHowb — International Day of Argania (@IntDayArgania) May 10, 2021

Un renforcement de la préservation de l’arganier

Cette résolution appelle les différentes parties prenantes à accorder l’attention au renforcement de la coopération internationale en faveur de la protection de l’arganier, pour son rôle dans la préservation de la biodiversité. Le texte reconnaît d’ailleurs que les pratiques liées à l’argan et le secteur de sa production durable contribuent à l’autonomisation économique et à l’inclusion financière des populations locales, en particulier des femmes rurales.

Au Maroc, cette journée est marquée par la tenue de webinaires de la Fondation Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde de l’arganier (FMVI.RSA). Un évènement sera également organisé à Agadir, sous la présidence d’Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette célébration est le fruit d’une initiative lancée par le royaume, en février 2020, à l’occasion d’un événement organisée par le pays en collaboration avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDOZA), le département des affaires économiques et sociales de l’ONU (UNDESA), la FAO, l’UNESCO et l’OMS. La rencontre s’est clôturée par le lancement du processus de négociation de la résolution sur la Journée internationale de l’arganier.