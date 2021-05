Journée mondiale de l’arganier : Le Fonds vert pour le climat au chevet des coopératives de femmes

Alors que le Maroc et l’ONU célèbrent, ce lundi, la première Journée Internationale de l’Arganier, le Fonds vert pour le climat (CCF) annonce qu’il compte intensifier le programme des vergers d'arganiers du Maroc pour réduira la pression sur les forêts d'arganiers. Mécanisme financier destiné à soutenir les actions des pays en développement contre le réchauffement climatique, le CCF a rappelé que les femmes sont au cœur du mode de vie de l'arganier au Maroc. «De la cueillette des fruits à la transformation de l'huile d'argan, c'est une activité communautaire dirigée par des femmes», ajoute-t-on.

Morocco is home to the only argan biosphere reserve in the world. Through our argan orchards project, GCF is proud to support the sustainable development of the argan tree. #IntDayOfArgania #JIA2021 #IDA2021 #ClimateAction pic.twitter.com/O62gzCEUlH — Green Climate Fund (@theGCF) May 10, 2021

Toutefois, la dégradation des forêts d'arganiers au Maroc, due à la surexploitation, à la désertification et au changement climatique, menace ce moyen de subsistance. Ainsi, et afin de «préserver la seule réserve de biosphère d'arganiers au monde et aider le pays à répondre à l'impact du changement climatique», le Fonds vert pour le climat (CCF) «intensifie le programme des vergers d'arganiers du Maroc», car «la plantation de vergers d'arganiers réduira la pression sur les forêts d'arganiers et facilitera leur régénération», explique-t-on.

Ce programme aidera les coopératives d'agricultrices à «améliorer leurs techniques de collecte, de stockage et de transformation, en leur donnant les moyens de répondre aux normes internationales et en augmentant la productivité et les bénéfices». «C'est ainsi que les projets financés par le CCF protègent à la fois les personnes et la planète», conclut le CCF.