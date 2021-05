Maroc : Un sit-in devant le Parlement ce lundi en solidarité avec Al Qods et la Palestine

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec Israël a appelé à participer, ce lundi, à un sit-in à Rabat à partir de 16 heures devant le bâtiment du Parlement, en solidarité avec le peuple palestinien. Dans un communiqué, le Front a indiqué que «l'ennemi sioniste continue de poursuivre ses actes criminels contre le peuple palestinien, et même de les aggraver, en particulier contre les habitants d’Al Qods, où l'armée d'occupation et les colons mènent des opérations de nettoyage ethnique à grande échelle, en particulier dans le quartier de Sheikh Jarrah, que l'occupant cherche à contrôler et à expulser ses habitants».

L’instance marocaine a également souligné la «prise d'assaut de la mosquée Al Aqsa et la répression des fidèles qui s'y trouvaient, après que l'ennemi n'a pas réussi à empêcher les résidents de profiter de l'espace public près de la porte de Damas, grâce à la confrontation héroïque menée par la jeunesse palestinienne». Dans ce sens, le front a «fermement condamné les meurtres, les arrestations et les crimes commis par l'entité sioniste, y compris les crimes contre l'humanité, l'apartheid et les persécutions».

Le front marocain condamne également «la position officielle de l'Etat marocain qui préside le Comité d’Al Qods et du gouvernement», décrivant «une position marquée par un silence terrible et honteux face à ce qui se passe, avec une escalade du rythme de la normalisation qui dépasse toutes les attentes».