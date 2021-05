Céréales : Plusieurs mesures incitatives pour commercialiser la production nationale

Dans l’objectif d’assurer une bonne campagne de commercialisation des céréales et permettre aux agriculteurs de commercialiser leur récolte dans les meilleures conditions et à des prix rémunérateurs, une série de mesures incitatives ont été prises, au titre de la campagne agricole 2020-2021, a annoncé lundi le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

En plus des conditions climatiques favorables, le ministère évoque la combinaison des efforts des agriculteurs et l’impact positif de la stratégie agricole, déployés lors de la dernière décennie dans le cadre du Plan Maroc Vert, en termes notamment de sélection variétale, de disponibilité des semences sélectionnées, de mécanisation agricole, d’itinéraire technique, d’assurance agricole et de conseil agricole.

Concernant les mesures incitatives à la commercialisation de la production nationale, le communiqué fait savoir qu'il s'agit d'un prix de référence fixé à 280 Dh/quintal, rendu moulin pour une qualité standard, une subvention forfaitaire de 5 Dh/quintal au profit des quantités commercialisées de blé tendre de production nationale étalée jusqu’au 31 octobre 2021 et une prime de magasinage de 2 Dh/quintal par quinzaine pour la quantité globale de blé tendre collectée. Octroyée aux organismes stockeurs, cette prime sera servie jusqu’à fin décembre 2021.

Pour ce qui est des mesures relatives aux droits de douane, pour le blé tendre, les droits de douane à l’importation seront relevés à 135% à partir du 15 mai 2021, tandis que pour le blé dur, les droits de douane à l’importation seront relevés à 170% à partir du 1er juin 2021. La période de la prime de restitution à l’importation prendra fin le 15 mai 2021. Cette prime a été instaurée pour assurer l’approvisionnement du marché suite à la flambée des prix au niveau mondial.

Le ministère souligne en outre que les appels d’offres de blé tendre destiné à l’approvisionnement des minoteries industrielles pour la fabrication des farines subventionnées seront réservés en priorité à la récolte nationale.