Affaire Mohamed Boutaam : Le président du Ministère public saisi concernant des «fautes judiciaires»

La défense du journaliste Mohamed Boutaam, poursuivi en état d’arrestation sur la base d’une plainte vexatoire, a décidé de saisir le président du ministère public concernant le traitement de ce dossier par le parquet de Tiznit. Dans son courrier adressé à El Hassan Daki, Me Aomar Eddaoudi souligne des «fautes judiciaires», notant que Boutaam a été interrogé par le procureur de Tiznit lui-même, dans son bureau au tribunal.

Déjà poursuivi pour non mise en conformité du site d’information qu’il dirige, Tizpress, Mohamed Boutaam comparaîtra pour cette raison devant la juridiction, le 28 juin prochain. Quelques jours avant son placement en détention préventive, la justice lui a reproché de s’être «immiscé dans des fonctions publiques», alors qu’il a dénoncé des menaces proférées contre lui par Hassan Ouazzani, dit Boutzguit, qui serait la figure de proue d’un réseau de spoliation immobilière dans le sud du Maroc. L’avocat estime que le fait de s’appuyer sur le Code pénal et non pas celui de la presse pour poursuivre son client dénote du «non-fondé de la procédure».

Mardi 4 mai, le procureur du roi à Tiznit a décidé de poursuivre le journaliste, après une convocation de la police judiciaire. Les juges du tribunal de première instance de Tiznit ont refusé la demande de liberté provisoire soumise par la défense, tandis que Mohamed Boutaam a entamé une grève de la faim, le 5 mai, à la prison locale de Tiznit.