Marrakech : Campagne de solidarité en faveur des artistes de la place Jemaâ El Fna

Des acteurs associatifs et des organismes professionnels du tourisme à Marrakech ont organisé, ce week-end, une campagne de solidarité en faveur des artistes de la place mythique de Jemaâ El Fna, privés de leur public et de leurs sources de revenu, en raison de la crise induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Lors de cette campagne humanitaire, organisée par l'Association Assafou pour le Développement, l'Association Les Clés d’or, l'Association des Guides de Tourisme, l'Association des Organisations Touristiques et l’Agence Brand Factory, des paniers alimentaires et des sommes d'argent ont été distribués au profit de six associations représentant les artistes de la scène emblématique de Jemâa El Fna.

Cette campagne de solidarité avec les acrobates, les musiciens, les dresseurs de singes, les charmeurs de serpents, les conteurs d'histoires tirées de la culture orale populaire marocaine, constitue un geste symbolique envers ces artistes qui souffrent des répercussions sociales et économiques lourdes engendrées par la pandémie, qui a lourdement touché le secteur touristique.

A cette occasion, M. Youssef Mamouni, du comité d'organisation, a félicité les acteurs associatifs et les organismes professionnels du tourisme de Marrakech pour cette initiative caritative, sociale et humanitaire initiée au profit d’une catégorie sociale très chère aux habitants de la cité ocre en particulier et aux Marocains en général.

«Il s'agit de femmes et d'hommes dont les revenus dépendent du public de la mythique place de Jemaâ El Fna, le cœur battant de la cité ocre qui, pendant la pandémie de la Covid-19, s'est engouffrée dans un silence inhabituel imposé par la pandémie de la Covid-19», a ajouté M. Mamouni, exprimant sa gratitude e aux autorités locales et au Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi pour leur soutien à la faveur de la réussite de cette initiative.

Étant l’une des places les plus célèbres au monde, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et sur celle du patrimoine mondial depuis 1985 par l’UNESCO, la place Jemâa El Fna accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.