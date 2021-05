Covid-19 : Le variant indien plus contagieux et plus résistant au vaccin selon l’OMS

Le variant indien du nouveau coronavirus serait non seulement plus contagieux, mais aussi plus résistant aux vaccins. Scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan a alerté, samedi, que le variant B.1.617 «présente des mutations qui augmentent les transmissions, et qui peuvent aussi potentiellement le rendre résistant aux anticorps qui se sont développés grâce à la vaccination ou à une contamination naturelle».

Auprès de l’AFP, elle explique cependant que le variant ne peut pas être en cause à lui seul dans la hausse de cas en Inde. De manière globale, il est difficile de lutter contre le virus puisque «l’épidémie concerne des milliers de personnes et il se multiplie à une vitesse qu’il est très difficile d’enrayer». Dans ce contexte, Soumya Swaminathan alerte que la vaccination ne suffirait pas pour contrôler la situation.

Selon elle, «plus le virus se réplique, se diffuse et se transmet, plus le risque de mutations et d’adaptation» augmente. «Les variants qui accumulent un grand nombre de mutations peuvent finalement devenir résistants aux vaccins dont nous disposons actuellement», a-t-elle encore souligné, décrivant «un problème pour le monde entier».