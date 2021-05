Maroc-Israël : Les violences dans la mosquée Al-Aqsa sont inadmissibles

Le Maroc a réagi aux violences perpetrées par les autorités israéliennes à Al Qods acharif et dans la mosquée Al Aqsa. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ce dimanche, il annonce que le «Royaume du Maroc a suivi avec profonde inquiétude les violents incidents».

«Le Maroc dont le Souverain SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, considère ces violations comme un acte inadmissible et susceptible d’attiser les tensions», a affirmé le ministère.

«Le Royaume du Maroc considère que les mesures unilatérales ne sont guère la solution, de même qu’il appelle à favoriser le dialogue et le respect des droits», ajoute le communiqué sans mentionner Israël. Le Maroc affirme enfin la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods et de protéger le cachet islamique de la ville sainte et la sacralité de la Mosquée Al Aqsa.

Pour rappel, la police israélienne soutenue par des colons juifs a pénétré, vendredi soir, l’esplanade de la mosquée Al Aqsa à Al Qods lors de la prière des Tarawihs, munie de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogène et de matraques.

Les fidèles palestiniens présents dans le lieu de culte ont fui la répression vers d’autres quartiers de la ville sainte. Un premier bilan faisait état de plus 200 blessés dans les rangs des Palestiniens.