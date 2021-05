Programmation Ramadan : Les chaines de la SNRT en tête des audiences

La tendance à la hausse des chaînes du groupe de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) s’est confirmée à l’issue de la troisième semaine du mois de Ramadan. Cette performance est enregistrée dans un contexte de concurrence entre 1 200 chaînes satellitaires, accessibles aux téléspectateurs marocains. La tendance est confirmée «grâce à la diversité des productions nationales présentées par ses différentes chaînes et la complémentarité de la TV linéaire et non linéaire qui constitue, sans aucun doute, un levier de croissance des audiences», indique un communiqué du groupe.

La part de la chaîne Al Aoula «a augmenté sur le total de la journée, durant les trois semaines du mois de Ramadan, de 36% par rapport à l’année dernière et sa part d’audience dans la catégorie des jeunes (15-34 ans) s’est élevée d’environ 29% et la catégorie enfants a progressé de 40%», a ajouté la même source.

Le journal télévisé demeure «la première source d'informations des Marocains, en inscrivant plus de 6 millions de téléspectateurs». Par ailleurs, le feuilleton «Bnat l3assass» a enregistré «une performance exceptionnelle, cette année, avec 8 millions de téléspectateurs représentant la moitié de l’ensemble des téléspectateurs». Quant aux autres programmes de fiction, «ils ont gardé des audiences stables depuis le début du mois de ramadan», notamment «Sla o slam» (4 millions), «Al madi la yamout» (3,5 M), «Salef Adra» et «Lboyout asrar» (3 M).

Les documentaires et le divertissement ont, de leur côté, préservé leur part d’audience. Le programme «Amalay» a atteint 20% de part d’audience, tandis que «Jmaatna Zina» a rassemblé 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Dans ce contexte, le groupe SNRT a connu «un front succès dans la région Sud où sa part d’audience, sur le total de la journée, est passée de 18,5% à 28,5% soit une augmentation de 54%».