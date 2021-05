Affaire Ghali : Neuf partis exigent de l’Espagne le respect de la souveraineté du Maroc

Neuf partis de la majorité et de l’opposition se sont indignés de l’accueil de Brahim Ghali en Espagne sous une fausse identité. Dans un communiqué, les formations considèrent cet «acte inacceptable et condamnable et une provocation claire contre le Royaume du Maroc», d’autant que cette personne est poursuivie pour «de graves accusations liées à la violation des droits de l'Homme, aux crimes contre l'humanité et aux violations flagrantes des droits des détenus dans les camps de Tindouf».

Les signataires du texte rappellent que l’Espagne fait face aux «séparatisme et à ses conséquences désastreuses sur sa stabilité et son unité». Et de relever qu’«aucun parti marocain n’a enregistré de positions ou d’actions en faveur de la thèse séparatiste dans l’Espagne voisine».

Les neufs partis rejettent, par ailleurs, «les excuses présentées par certains responsables du gouvernement espagnol pour recevoir le chef du Front Polisario», soulignant que «le partenariat et le bon voisinage exige le respect de la souveraineté du Maroc et d'arrêter tout traitement et complicité avec ses ennemis». Et de conclure en invitant le gouvernement espagnol à prendre «les mesures immédiates pour corriger» sa décision d’accueillir Brahim Ghali.

Les signataires de ce communiqué sont le PJD, le PAM, l'Istiqlal, lenRNI, le MP, l'USFP, l'UC, le PPS et le PSU. Outre cette réaction des neuf partis, le ministère des Affaires étrangères a haussé ce samedi le ton contre l’Espagne.