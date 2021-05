Ramadaniyates #10 : Quelles actions peut-on faire pour la Nuit du destin ?

Dans ce dixième épisode de la série Ramadaniyates, présentée par Yabiladi pendant le mois de Ramadan, le membre du Conseil des oulémas à Nouaceur, Mohamed Hayan, revient sur les actions de bienfaisance à l'occasion de la Nuit du destin, qui précède le 27e jour de ce mois.

«Les actions que l’on peut faire la Nuit du destin sont nombreuses et non spécifiques, mais la plus célèbre et la plus noble est qu’une personne accomplisse les rituels de Tarawih. Il n’est pas nécessaire d’être dans la mosquée ou en groupe, car si on le fait même seul, on aura suivi la Sunna (tradition prophétique, ndlr). D’ailleurs, le prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, avait l’habitude de prier seul la nuit et il ne l’a pas fait avec ses compagnons.»

«Au cours de cette prière, on récite des versets du saint Coran. Si le pratiquant les connaît par cœur, il les récitera et combinera la prière nocturne à la lecture du Coran. S’il ne le connaît pas par cœur, il peut ouvrir le livre saint pour y lire les versets, avant de se prosterner. Il aura ainsi effectué l’équivalent de la lecture du Coran pendant le Ramadan.»

Et le spécialiste d’ajouter : «Les autres actions qu’une personne peut faire sont les implorations divines. Comme le prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, l’a fait, il s’agit des louanges, du tasbih et de l’acclamation.»

«Perpétuer la Nuit du destin ne signifie pas que les gens la fassent revivre en exécutant le qiyaam (la prière nocturne, ndlr) uniquement. Il s’agit de se rappeler Dieu, de faire des louanges et d’implorer le pardon, afin de mettre sa foi en éveil et vivre avec l’obéissance, qui diffère.»

Le spécialiste termine en rappelant que «dans la Sunnah du Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et dans la biographie des compagnons et disciples, il est d’usage de s’agenouiller et de se prosterner en récitant le Coran. Si l’on s’assoie ou qu’on est fatigué, on cite des louanges à Dieu».