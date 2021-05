Covid-19 : Le vaccin Sinopharm approuvé par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé, vendredi, le vaccin anti-Covid19 développé par Sinopharm pour une utilisation d’urgence. Il s’agit du premier vaccin chinois à être validé par l’OMS, lui permettant d’être inclus au programme mondial Covax à destination des pays pauvres et à revenus limités.

La décision a été prise par le groupe consultatif technique de l’OMS, qui s’est réuni depuis le 26 avril pour examiner les dernières données cliniques et pratiques de fabrication. «Ses exigences de stockage faciles le rendent parfaitement adapté aux environnements à faibles ressources», a déclaré un communiqué de l’institution onusienne.

Samedi, le laboratoire étatique de Pékin a indiqué sur ses réseaux sociaux que cette mesure traduit «la qualité, la sécurité, l’efficacité et l’accessibilité du vaccin de Sinopharm CNBG par rapport aux exigences des normes de l’OMS».

Son efficacité étant estimée à 79% pour tous les groupes d’âge, il est recommandé pour les 18 ans et plus, bien que les données soient moins exhaustives concernant les résultats sur les personnes âgées de 60 ans et plus. Deux doses injectables sont recommandées, avec un espacement de trois à quatre semaines, selon l’OMS. Cependant, les autorités sanitaires devraient surveiller les personnes ayant des comorbidités et les femmes enceintes après la vaccination.

Sinopharm a fourni jusque-là plus de 200 millions de doses dans le pays et à l’étranger, tandis que Sinovac a expédié plus de 300 millions de doses dans le monde. Les vaccins des deux sociétés ont été particulièrement exportés vers l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique.