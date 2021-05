Vague de condamnation suite à la violente incursion des forces israéliennes à la mosquée Al Aqsa

Munie de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogène, de matraques et soutenus pas des colons juifs, la police israélienne a pénétré, vendredi soir, l’esplanade de la mosquée Al Aqsa à Al Qods lors de la prière des Tarawihs.

Les fidèles palestiniens présents dans le lieu de culte ont fui l’opération vers d’autres quartiers de la ville sainte. Le bilan fait état de 200 blessés dans les rangs des Palestiniens dont 88 évacués vers des hôpitaux, rapporte la chaîne Al Jazeera citant un communiqué du Croissant rouge palestinien. Cette escalade était prévisible. Dès la matinée du vendredi, la police israélienne a tenté, par des barrages et fermetures de routes menant à la mosquée Al Aqsa, de bloquer l’accès aux musulmans venus accomplir la dernière prière du vendredi du Ramadan.

Violent clashes broke out after #Israel ?? security forces stormed the #Aqsa Mosque compound in occupied East #Jerusalem on the last Friday of #Ramadan



