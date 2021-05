Marocains bloqués : Nouvelle procédure pour l'accès au territoire national

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC), dépendant du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale a annoncé, ce vendredi, une nouvelle procédure relative aux conditions d'accès au territoire national des ressortissants marocains bloqués à l'étranger. Dans une note adressée aux compagnies aériennes, la DGAC énonce cette procédure validée par les services compétents marocains et qui prendra effet à partir ce samedi 08 mai.

Ainsi, les passagers doivent présenter à l'enregistrement pour le vol un certain nombre de documents. Il s’agit de la déclaration sur l'honneur conforme à un modèle prédéfini, un test PCR négatif de moins de 48 heures, l'autorisation de sortie du territoire national marocain délivrée par le ministère de l'Intérieur (Préfecture ou Province) ainsi qu'un justificatif d'une réservation hôtelière confirmée (quittance de paiement). Celle-ci doit se faire dans des structures hôtelières désignées par les autorités locales : les hôtels Onomo 3 étoiles et Atlas 4 étoiles pour Nouaceur, Onomo 4 étoiles sis Boulevard Al Massira (Anfa), Ibis 3 étoiles - Centre à proximité de Casa-Port (Anfa), l’hôtel Ibis 3 étoiles sis Boulevard Abdelmoumen (Anfa) ansi que l’hôtel Delta Atlas 3 étoiles sis Boulevard Mohammed V (Anfa).

Pour les compagnies aériennes, poursuit la note, elles sont invitées à «s'assurer que les documents présentés par le passager au moment de l'acquisition du billet et au moment de l'enregistrement et l'embarquement à destination de l'Aéroport de Casablanca Mohammed V sont conformes à ceux énoncés». Les compagnies doivent aussi «transmettre la liste des passagers concernés par cette procédure à votre représentation à l'aéroport de Casablanca Mohammed V avant le départ du vol, pour en assurer l'acheminement à travers la Direction de l'Aéroport à l'Officier de Santé, aux autorités locales de Nouaceur et à la Police des Frontières», ajoute-t-on.

La DGAC rappelle enfin que l’opération de retour concerne uniquement les personnes disposant d'une autorisation de sortie du territoire national délivrée par le ministère de l'Intérieur.