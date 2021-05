Après Alger, le ministre koweitien des Affaires étrangères arrive à Rabat

Le ministre koweitien des Affaires étrangères est au Maroc. Ce vendredi 7 mai, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a remis au prince Moulay Rachid un message de l’émir du Koweït destiné au roi Mohammed VI. Nasser Bourita et l’ambassadeur de l’émirat accrédité à Rabat ont assisté à la réunion. Il est prévu que les deux chefs de diplomatie entament, ensuite, des entretiens.

Cette visite a été précédée, le 21 avril, par des discussions via visioconférence, entre les deux ministres. Ils se sont félicités du partenariat stratégique entre le Maroc et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, et ont insisté sur l’importance de le raffermir au cours de la prochaine période.

Ce déplacement au royaume intervient deux jours après l’escale faite par Al-Mohammed Al-Sabah à Alger où il a remis également un message au président Abdelmadjid Tebboune et rencontré son homologue, Sabri Boukadoum.