Maroc : La suspension des vols avec 41 destinations prolongée jusqu'au 10 juin

Les autorités marocaines ont décidé de prolonger, jusqu'au 10 juin, la suspension des vols avec 41 pays pour lutter contre la propagation du covid-19 et l'entrée de nouvelles variantes du virus. Des sources officielles marocaines ont expliqué à l’agence EFE ce vendredi qu’il s’agit de l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Égypte, l'Algérie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Mali, le Ghana et la Turquie, entre autres.

Les mêmes sources ont précisé que ces mesures concernent aussi les ressortissants et voyageurs de ces 41 destinations qui ont l'intention de rejoindre le Maroc via un pays tiers.

Pour éviter la propagation du coronavirus et de ses nouvelles variantes, le Maroc a fermé son espace aérien depuis le 19 janvier dernier, rappelle EEF qui note qu'actuellement, Royal Air Maroc n’opère des vols que vers quelques pays africains, comme la Mauritanie, Sénégal et la Côte d'Ivoire et deux Américains (États-Unis et Canada).

Outre les vols cargo, le gouvernement marocain autorise des «voyages spéciaux» pour rapatrier les personnes bloquées sur son territoire.