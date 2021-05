Espagne : L’audition de Brahim Ghali reportée au 1er juin

Comme annoncé précédemment, l’audition de Brahim Ghali, prévue vendredi 7 mai par un juge d’instruction de l’Audience Nationale, n’aura pas lieu. Le chef du Polisario pourrait être entendu par la justice espagnole le 1er juin, révèle Europa Press citant «des sources judiciaires».

Une échéance qui peut évoluer selon l’état de santé de Ghali, précise le même média. Mercredi, un rapport de la police remis au juge Santiago Pedraz a souligné que le chef du Front «est toujours sous respiration assistée» dans un hôpital de Logroño.

Outre le cas de Ghali, la justice souhaite également entendre d’autres membres de la direction du Polisario ayant fait l’objet de la plainte déposée par le dissident Fadel Breika, qui dispose de la nationalité espagnole, à savoir : Bachir Mustapha Sayed, Mohamed El Khalil, Mohamed Salek Abdessamad et Sid Ahmed El Batal. Ils devaient déclarer ce vendredi devant le même juge d’instruction mais «un vice de forme dans la convocation», a finalement repoussé cette audition à une date ultérieure. Pour rappel, Fadel Breika dit avoir été enlevé, torturé et détenu pendant des mois, entre juin et novembre 2019, pour avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la corruption des hauts cadres du Polisario.

En relation avec cette affaire, 13 associations sahraouies et espagnoles ont appelé la justice espagnole à interdire à Ghali de quitter le territoire espagnol.