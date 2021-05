Blés tendre et dur : Le Maroc rétablit les droits d'importation

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, a adopté deux projets de décret. Le premier n°2.21.328 est relatif au rétablissement de la perception des droits d'importation du blé tendre et ses dérivés et modifiant la quotité du droit d'importation applicable à ces produit, tandis que le deuxième n°2.21.329 porte sur le rétablissement de la perception des droits d'importation du blé dur.

Ces projets, présentés par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l'administration, ont pour objectif de suspendre les mesures prises par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement en blés tendre et dur et ce, en conséquence de la pénurie que le marché national a connu en 2020, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du conseil, le ministre a fait savoir que sur la base des indicateurs de la production nationale des céréales dures et tendres, le gouvernement a décidé de rétablir la perception de ces droits, à partir du 1er juin, en vue de protéger cette production nationale de la concurrence étrangère.