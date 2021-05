Les vols internationaux transférés au Terminal 1 de l'aéroport Mohammed V 

Tous les vols internationaux opérés au niveau du Terminal 2 de l'aéroport Mohammed V de Casablanca (enregistrement et embarquement) seront transférés au Terminal 1 de cet aéroport à partir du vendredi 07 mai, a annoncé l'Office national des aéroports (ONDA). Ce transfert a été décidé par l'ONDA, en concertation avec les compagnies aériennes et les divers partenaires aéroportuaires, dans un souci d'optimisation des ressources aéroportuaires et de rationalisation des coûts d'exploitation autant pour l'ONDA que pour ses partenaires, indique un communiqué de l'Office.

En accompagnement de ce transfert, un dispositif de signalétique claire et adapté est mis en place au sein et aux abords de l'aéroport pour faciliter l’orientation des passagers, ajoute la même source, notant que des agents d’orientation, reconnaissables à leurs tenues, sont également à la disposition des passagers pour apporter toute information ou aide.

Les passagers ayant déjà des vols programmés initialement au Terminal 2 seront également informés de cette mesure par leurs compagnies aériennes, poursuit le communiqué.

L'ONDA procédera régulièrement, en collaboration avec ses partenaires, à l'évaluation de la situation, en fonction de l'évolution progressive du trafic et la levée des mesures restrictives de voyage. Une réouverture du Terminal 2 peut être décidée, dès le retour du trafic aérien à la normale.

Inauguré en janvier 2019, le Terminal 1 s’étend sur une superficie de 76 000 m2 permettant l’accueil d’un trafic de 7 millions de passagers par an. Il dispose d’installations et d’équipements modernes respectant toutes les précautions sanitaires.

Ce terminal dispose d'un espace dédié à l’enregistrement sur deux niveaux (33 comptoirs au niveau 0 et 52 comptoirs d’enregistrement à l’étage), un système de tri automatique des bagages d’une capacité de plus de 5 000 bagages/heure et une zone dédiée aux formalités de police départ avec 39 postes d’émigration dont deux dédiés au fast track.

Il comprend, également, un hall d’embarquement sur deux niveaux abritant, notamment, une galerie commerciale offrant un choix diversifié d’enseignes nationales et internationales agencées selon le concept Walkthrough commercial, des restaurants et des cafés et des salons VIP.