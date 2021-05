Fitch Ratings maintient sa notation souveraine «BB +» pour le Maroc

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé, mercredi, la notation d'émetteur à long terme par défaut de devises étrangères du Maroc à «BB +», avec une perspective stable. «La note ''BB +'' du Maroc est soutenue par un record de stabilité macroéconomique reflétée par une inflation et une volatilité du PIB relativement faibles avant la pandémie, une part modérée de la dette en devises (FC) dans la dette totale des administrations publiques (GG) et une liquidité extérieure relativement confortable», explique l’agence dans un communiqué.

Des atouts qui sont contrebalancés par des indicateurs de développement et de gouvernance faibles, une dette élevée et des déficits budgétaires et des comptes courants plus importants que ceux de leurs pairs», ajoute la même source. Le déficit budgétaire de l’administration centrale (CG) est passé à 7,7% du PIB en 2020, contre 4,1% en 2019 (hors produits de la privatisation). Les mesures de confinement liées à la Covid-19 et à la baisse de la demande mondiale ont provoqué une forte diminution des revenus tandis que les dépenses courantes ont augmenté pour atténuer l’impact sur la santé et amortir le coût financier sur les ménages et les entreprises, rappelle Fitch.

Pour l’agence, «les plans visant à améliorer la prestation des services sociaux et à étendre les prestations sociales parallèlement à une reprise seulement modeste des recettes fiscales, à une baisse des subventions et à des pressions sur les dépenses continues dues à la pandémie maintiendront le déficit à 7,1% du PIB en 2021 et à 5,8% en 2022». La même source prévoit aussi que le choc pandémique prolongé aggrave les vulnérabilités financières de certaines entreprises publiques mais que les importations rebondiront et que la demande intérieure commencera à se redresser.

A rappeler que Fitch Ratings a abaissé, en octobre dernier, la note souveraine du Maroc, qui passe de BBB- à BB+, avec perspectives stables.