Les abattoirs de Casablanca décrochent le Label Halal d'IMANOR

Les Abattoirs de Casablanca viennent de décrocher le Label Halal, une première pour un abattoir public de viandes rouges au Maroc, indique Casablanca Prestations dans un communiqué. Le label Halal décerné par IMANOR, va conférer aux abattoirs de Casablanca une assise nationale reconnue au niveau international permettant aux clients des Abattoirs de jouir d'un droit d’usage et de faire valoir le caractère Halal de tous produits approvisionnés des Abattoirs, ajoute la même source.

Le Label Halal permettra ainsi aux Abattoirs de Casablanca de renforcer son positionnement sur un marché Halal marocain et international en pleine expansion. Un marché qui représente de nouvelles attentes et exigences des professionnels et consommateurs des viandes rouges au Maroc et à l’international, selon la même source.

La démarche de labellisation Halal devrait aussi permettre aux Abattoirs de tirer profit des perspectives de développement offertes par de nouvelles parts de marché. Aussi, le Label Halal vise la satisfaction de nouvelles attentes exprimées par les clients (chevillards, sociétés de découpes, hôtels, restaurants et boucheries fines...) et qui affichent de plus en plus une demande pointue des produits d’abattage et de découpe labélisés Halal.

Les Abattoirs de Casablanca sont agréés par l’ONSSA depuis 2016 et certifiés ISO 22000 pour la 5e année consécutive depuis 2017 et ISO 9001 depuis 2020.