World Remit : Garder le lien avec vos proches

Avec sa solution, WorldRemit permet d'envoyer de l'argent dans 70 devises vers 130 pays, le tout en un clic (mobile, ordinateur) et avec des tarifs beaucoup moins onéreux que ses concurrents.

World Remit met tout en œuvre, en cette période difficile, pour aider ses clients à continuer d’apporter leur soutien à ceux qui leur sont chers et à faire montre de générosité envers les moins fortunés pendant la saison sainte de Ramadan et de l'Aïd.

«Jeûner pendant Ramadan, en plein confinement et sans aucun membre de ma famille, est très difficile. C’est mon premier Ramadan en tant que femme mariée, le premier que je passe avec mon mari, loin de mes parents et de mes frères et sœurs. Normalement, lors du premier Ramadan après le mariage, les amis et la famille organisent des dîners d’iftar en votre honneur. Malheureusement nous devons passer les iftars sans eux. Mon mari et moi avons choisi WorldRemit pour la zakat pendant la saison sainte. WorldRemit nous permet de faire nos dons facilement et rapidement. Nos proches au Maroc ont de cette façon beaucoup de moyens de réception qui leur permettent de ne pas quitter la maison, et cela nous rassure !» - Naima, Paris.

De ces expériences, WorldRemit souhaite être parmi les premiers à se concentrer sur le transfert d'argent de mobile à mobile avec des transferts numériques. Les options offertes sont larges : virements bancaires, envoie sur portefeuille mobile, recharges ou retraits d'argent.

Pendant ces temps incertains, il est plus que jamais nécessaire de garder le contact avec ceux qui nous chers, et d’offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin.

Ramadan Kareem.

Pour plus d’informations visitez :

https://www.worldremit.com/fr