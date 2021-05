Nouvelles mesures sanitaires visant les voyageurs venant des Emirats, du Qatar et du Bahreïn

Les autorités marocaines ont annoncé, mercredi, de nouvelles mesures visant les voyageurs en provenance des Emirats arabes unies, du Qatar et du Bahreïn. Dans un post sur sa page Facebook, l’Office national des aéroports (ONDA) a ainsi expliqué que ces mesures concernent, depuis le 5 mai, «les passagers en provenance d'Abu Dhabi et de Dubaï (Emirats Arabes Unis), de Doha (Qatar) et de Manama (Bahreïn)». Ceux-ci doivent «présenter un test PCR Covid-19 négatif ne dépassant pas 72 heures» et «passer un contrôle médical et un test de dépistage rapide à l'arrivée», détaille-t-on.

Dans ce sens, «en cas de test positif, les passagers seront mis en quarantaine dans un hôpital désigné», ajoute l’ONDA.

A rappeler que la plus récente décision des autorités marocaines annonçant des suspensions de voyages est celle concernant l’Inde, pays avec lequel les vols sont à l’arrêt depuis le 24 avril.