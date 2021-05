Jared Kushner lance sa fondation pour la promotion des accords de normalisation

Même éloigné, depuis le 21 janvier, de la Maison blanche, Jared Kushner tient à accompagner le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes. L’ancien conseiller de Donald Trump a lancé sa fondation baptisée l’«Institut des Accords d'Abraham pour la Paix», rapporte le site Axios. Sa mission est de développer le commerce et le tourisme entre le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan avec l’Etat hébreu.

L’instance se propose de «fournir aussi une analyse sur les bénéfices de la normalisation et des avantages potentiels que d'autres pays arabes peuvent recevoir s'ils adhèrent aux accords d'Abraham», ajoute la même publication.

Le tour de table de la fondation de Kushner est composé, pour le moment, de l’homme d'affaires israélo-américain et donateur démocrate Haim Saban, les ambassadeurs émirati et bahreïni accrédités à Washington, Yousef Al Otaiba et Abddellah Al-Khalifa, ainsi que le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi.

Des personnalités du Maroc et du Soudan devront rejoindre, prochainement, la direction de l’institut dont les commandes seront confiées à Rob Greenway, ex-conseiller principal pour le Moyen-Orient au Conseil de la sécurité nationale sous l’administration Trump.

Jared Kushner est considéré comme l’artisan des accords de paix que les Emirats, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont signé en 2020 avec Israël.