Le PAM interpelle Mustapha Ramid sur les grèves ouvertes de la faim dans les prisons

Le groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants a adressé, ce mercredi, une question écrite à Mustapha Ramid en sa qualité de ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, sur les grèves ouvertes de la faim dans les prisons marocaines. Dans sa lettre signée par Abdellatif Ouahbi et consultée par Yabiladi, le PAM cite une série d’informations relayées par les médias nationaux et internationaux en plus de rapports d’organisations, qui s’ajoutent aux témoignages des familles des détenus. Des informations qui indiquent que «certains journalistes et détenus dans des dossiers particuliers se trouveraient dans un état de santé critique après avoir entamé une série de grèves de la faim successives en protestation contre des restrictions et des violations auxquelles ils auraient été soumis».

Le parti du Tracteur, qui rappelle que «cela s’est répercuté sur leur état de santé de façon grave», indique que si ces détenus poursuivent leurs grèves, cela aurait des répercussions qui menacent leur vie, ce qui peut négativement impacté l’image du royaume en matière de droits humains.

Ainsi, le PAM a interpellé le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme sur la réalité des conditions de santé de ces détenus et les garanties que le gouvernement a prises pour protéger leur vie et leur intégrité physique des dangers auxquels elle est confrontée. Le parti d’Abdellatif Ouahbi a également demander de connaître les interventions que le gouvernement a entreprises pour ouvrir un dialogue avec ces détenus afin de mettre un terme à leur grève et des mesures, procédures et efforts entrepris par les différentes institutions concernées pour trouver une solution à ce dossier.

A rappeler que Soulaiman Raissouni mène, depuis début avril, une grève ouverte de la faim pour protester contre le refus de le poursuivre en état de liberté provisoire. Omar Radi, également concerné, a suspendu la semaine dernière sa grève, à cause de son état de santé.