Casablanca construit une fourrière pour chiens et chats errants à 8 MDH

La Commune urbaine de Casablanca prévoit la construction d’une fourrière animale pour résoudre la problématique des animaux errants ou abandonnés. Selon des sources médiatiques, la commune a ainsi choisi un terrain de 10 000 hectares situé dans la commune de Mejjatia pour ériger cette fourrière.

La nouvelle infrastructure doit coûter 8 millions de dirhams, un montant qui sera financé par Casa Environnement (5,4 millions de dirhams) et la Direction des collectivités locales relevant du ministère de l’Intérieur (2,6 millions de dirhams). Des équipements modernes, des rayons spécialisés, un centre vétérinaire et une unité technique chargée des dépouilles sont au menu.

Ce projet vise, entre autre, à activer l'accord-cadre national relatif au traitement du phénomène des chiens et chats errants, en adoptant une nouvelle approche selon des normes scientifiques et des contrôles soumis aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. Il ambitionne de mener des opérations de stérilisation chirurgicale des chiens et chats errants, à les vacciner contre la rage et à les traiter contre les parasites pour limiter la propagation des maladies transmises.

Il intervient aussi à la lumière de la multiplication du nombre de ces animaux errants au niveau de Casablanca et de ses communes voisines, et des dangers que cela représente pour les citoyens, notamment les enfants.