L’ONMT lance «Ntla9awfbladna» pour promouvoir le tourisme interne

Pour renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté de chaque marocain et lui donner envie d’explorer davantage l’ensemble des richesses de son pays, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé, cette semaine, la campagne de promotion pour le tourisme national, baptisée «Ntla9awfbladna».

«Notre ambition est de nous adresser à nos compatriotes en les inspirant à découvrir toutes les richesses qu’offre notre pays et en leur rappelant que notre pays a tous les atouts pour répondre à leurs besoins en matière de tourisme.» Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie globale de promotion de la destination Maroc auprès de tous ses publics. Le lancement de la nouvelle campagne de promotion du tourisme interne intervient à un moment important pour la relance de l’activité touristique du pays. Un moment d’autant plus crucial que les professionnels du secteur ont émis le besoin d’une campagne forte pour assurer la prochaine saison estivale, précise l’Office.

La campagne a été lancée sur les réseaux sociaux et les chaines de télévisions marocaines et sera suivie dans un second temps par un dispositif de communication pour assurer un rayonnement optimal sur une durée de trois mois.

Un site dédié à la campagne comprend plusieurs rubriques sur les destinations phares du royaume, comme «Les incontournables», «Les perles à découvrir», «Les escapades» et les «activités».