France : Le Conseil d’Etat saisi quant à la tenue de la «nuit du destin»

Jeudi, le Conseil d’Etat français devra rendre sa décision, qui devra concilier entre la nécessité et le pragmatisme concernant la tenue de rassemblement pour la «nuit du destin». Date importante pour la communauté musulmane, le 27e jour du ramadan est en effet précédé par cette soirée, qui se distingue par une veillée de recueillement et de psalmodies religieuses dans les lieux de culte. Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a formulé mardi une demande de dérogation au couvre-feu à cet effet, de 21h à 2 heures du matin.

Cité par Le Figaro, le recteur soutient que cette nuit constitue «l’un des moments les plus liturgiques de la religion musulmane», car «il célèbre la révélation du Coran au prophète» Mohammed. Pour sa part, le ministère de l’Intérieur a déjà refusé la dérogation, le 28 avril dernier.

Chems-Eddine Hafiz a rappelé quant à lui les nombreuse mesures sanitaires prises au niveau des lieux de culte musulman depuis plus d’un an, ainsi que la mobilisation de la communauté musulmane dans l’effort de limiter la propagation de la pandémie en se tenant aux directives. Entre autres, le nombre de personnes admises dans la salle de prière de la Grande mosquée de Paris est passé de 600 à 150, pour un respect strict des mesures de distanciation. Aussi, la salle des ablutions a été fermée et chaque affluant est appelé à amener son propre tapis de prière.

De son côté, le Conseil d’Etat a rappelé avoir déjà «raisonné sur l’état sanitaire et l’impact de l’allégement de certaines mesures, comme cela a été le cas lorsqu’il s’est agi de rapatrier des Français de l’étranger». Il s’interroge notamment sur le nombre de personne qui prendront part à cette célébration nuit.

Pour l’avocat de la Grande Mosquée de Paris, Manuel Delamarre, «ils seront entre 200 000 et 300 000 à se rendre dans les 2 800 lieux de culte en France», ce qu’il considère comme «une densité raisonnable, alors que la durée de rassemblement n’excédera pas cinq heures».