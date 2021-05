Italie-Algérie : La candidature de De Mistura comme envoyé au Sahara, au menu des discussions entre Tebboune et Draghi

Ce mardi 4 mais, Abdelmadjid Tebboune a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre italien, Mario Draghi, indique la présidence algérienne dans un communiqué.

Les entretiens ont porté sur les «relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie, les perspectives de leur développement et l'engagement de les développer dans divers domaines», ajoute la même source. Lors de cet appel téléphonique, les deux responsables ont abordé également «les questions régionales et internationales d'intérêt commun», notamment «le Sahara occidental».

Ces discussions interviennent entre les deux responsables, seulement quelques jours, après que le nom de Staffan De Mistura, un ancien ministre italien, circule comme possible envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental. Une fois n’est pas coutume, l’Algérie n’a pas décliné sa position quant à ce nouveau candidat, à travers ses médias, comme ce fut le cas pour l’ancien Premier ministre roumain, Petre Roman, et l’ex-chef de la diplomatie du Portugal, Louis Amado. La presse au voisin de l’Est s’est contentée de reprendre l’information de la candidature de De Mistura sans la commenter.