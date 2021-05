Violence basée sur le genre : L'UNFPA et l'ONG IPDF scellent un accord de partenariat

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes (IPDF) ont signé un accord de partenariat pour l'année 2021, et ce pour lutter contre la violence basée sur le genre. Signé par le représentant de l'UNFPA, Luis Mora et la présidente de l’IPDF, Ilhame Ouadghiri, cet accord vise à développer le processus de capitalisation et de modélisation du centre multifonctionnel Batha pour l’autonomisation des femmes, qui a comme objectif d’instituer une approche innovante et dynamique, centrée sur les survivantes à la violence basée sur le genre en termes de projet de vie, indique jeudi un communiqué de l'UNFPA.

Ce travail conjoint s’inscrit dans le cadre du projet de «Promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et de l’égalité des genres au Maroc», mis en œuvre avec l’appui de l’Ambassade du Canada au Maroc, précise la même source. L'accord sera axé sur le renforcement de la modélisation et la duplication de l’expérience du centre, l’amélioration de la qualité des services, le renforcement des capacités et la prévention de la violence basée sur le genre par des actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, avec une implication des survivantes en tant qu’actrices de leur changement durant les 16 jours d’activisme.

Clôturant cette année son 9ème cycle de coopération avec le gouvernement marocain, l'UNFPA continue son appui au progrès du pays et mène dans ce cadre un partenariat stratégique avec l’IPDF pour appuyer le plaidoyer en faveur de la protection des femmes et des filles de la violence basée sur le genre, selon le communiqué.

L'UNFPA est une agence du système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé – y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive –, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités.