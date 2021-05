Affaires Radi et Raissouni : Les deux journalistes ont enfin reçu leurs dossiers d’instruction

Les avocats de la défense d’Omar Radi et Soulaiman Raissouni ont pu, lundi, rendre visite aux deux journalistes emprisonnés depuis quelques mois, et qui ont entamé une grève ouverte de la faim. «Omar a réussi en quelque sorte à récupérer, après avoir suspendu temporairement sa grève de la faim. Il avait un saignement digestif bas, ce qui l’a poussé à prendre cette décision», nous confie ce mardi Me Miloud Kandil, avocat des deux détenus.

Avocat du barreau de Casablanca, il ajoute que «pour le moment, l’état de santé d’Omar s’améliore, étant donné qu’il est atteint d’une maladie chronique (la maladie de Crohn, ndlr) depuis des années». «Il a suspendu sa grève pour se faire soigner et insiste sur le fait que sa place naturelle est au sein d’un service de réanimation d’une clinique ou un hôpital car son état nécessite une attention particulière», ajoute-t-il.

Quant à Soulaiman Raissouni, Me Miloud Kandil déclare qu’il est «normal après avoir dépassé 26 jours sans manger que des signes de perte de poids et de faiblesse apparaissent». «Moralement, il annonce qu’il tient à ses revendications et à son innocence et déclare que soit il finira avec ses enfants chez lui ou dans une tombe et qu’il n’a pas de choix», déclare son avocat.

Me Miloud Kandil annonce aussi une «première», en indiquant que les deux détenus ont reçu leurs dossiers d’instructions. «Il s’agit d’une mesure importante que nous saluons», déclare-t-il, en saluant également la réactivité de la prison locale d’Oukacha. «Elle a également été réactive et nous avons été surpris de voir qu’Omar et Soulaiman ont reçu leurs dossiers avant même que nous arrivions chez eux», s’est-il félicité.

L’avocat annonce qu’une demande de liberté provisoire pour Soulaiman Raissouni est programmée lors de l’audience prévue ce mercredi. «Le tribunal de première instance a auparavant refusé la liberté provisoire pour les deux dossiers mais nous avons interjeté appel», explique-t-il.

Quant à Omar Radi, sa demande de liberté provisoire n’a pas encore été programmée en appel, précise l’avocat.

La semaine dernière, le journaliste Omar Radi a décidé de suspendre temporairement sa grève de la faim, après 22 jours, suite à la «dégradation significative» de son état de santé. Pour sa part, Soulaimane Raissouni continue sa grève, lancée début avril.

Soulaimane Raïssouni est détenu depuis mai 2020 alors qu’Omar Radi est incarcéré depuis juillet 2020.