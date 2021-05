Maroc : Réapprovisionnement des pharmacies en médicaments à base de chloroquine

Le ministère de la Santé a confirmé, ce mardi, que les médicaments fabriqués à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine seront réapprovisionnés en pharmacie, en quantités suffisantes, à partir du 1er juin 2021. Cette décision a été rendue publique, plus d’un an après que les médicaments contenant cette molécule ont fait partie du protocole de prise en charge des patients atteints de nouveau coronavirus, ce qui les a rendus moins accessibles au large public dans les officines.

«Dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19 dont notre pays a souffert au cours de l’année 2020 et qui est encore présente, il a été décidé, par précaution, de limiter la fourniture de ces médicaments aux hôpitaux pour le traitement des cas avancés de nouveau coronavirus», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Au vu du succès du processus de vaccination encadré par notre pays, qui a montré une forte implication de la part des citoyens marocains en fonction des conditions établies, le ministère de la Santé a décidé à nouveau de réapprovisionner ces médicaments en pharmacie, sous conditions de maintenir le contrôle sur la réserve nationale et le degré de consommation», a ajouté le communiqué.

Le ministère a confirmé que les médicaments à base de ces molécules seraient délivrés spécialement sur ordonnance aux patients souffrant de maladies chroniques liées à la polyarthrite rhumatoïde, au lupus érythémateux et au paludisme. Les utilisateurs sont par ailleurs appelés à respecter les procédures sanitaires et à suivre les conseils du médecin traitant et du pharmacien.