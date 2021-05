Alger proteste contre Jeune Afrique pour une illustration de la carte du Maroc incluant le Sahara

L’hebdomadaire Jeune Afrique a déclenché le courroux d'Alger. L'ambassadeur algérien à Paris, Antar Daoud, reproche à la publication francophone d’avoir présenté la carte du Maroc incluant le Sahara pour illustrer son article intitulé «La république ensablée», paru dans son dernier numéro de mai, rapporte un site d’actualité algérien.

Le diplomate a exprimé officiellement la colère de son gouvernement dans une mise au point adressée à la direction de Jeune Afrique. Il a relevé que l’intégration du territoire dans la carte du Maroc est «en contradiction avec les faits établis par la légalité et le droit international».

Il accuse l’hebdomadaire de s’opposer au «processus de décolonisation du territoire non-autonome du Sahara occidental et à l’exercice du peuple sahraoui à son autodétermination» et d’ «induire en erreur le lecteur» par une illustration qui ne prend pas en compte des décisions de la Cour internationale de justice et la Cour de justice de l’Union européenne.

Mais la carte intégrale du Maroc n'est pas le seul élément qui a froissé le diplomate puisqu'il a poussé la protestation en pointant «le texte introductif de cette infographie (qui) laisse suggérer que l’Algérie (…) soutient une cause vaine, qualifiant de "mirage" la perspective de l’indépendance du Sahara occidental».

Cette réaction du diplomate s'inscrit dans l'offensive dictée, fin février, par le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, à son collègue à l’Enseignement supérieur visant afin de s’opposer à la politique marocaine visant à «répandre à travers le monde les cartes du Royaume du Maroc incluant le Sahara Occidental».

Depuis, ses instructions se sont élargies à tous les services de l’Etat algérien. Le 6 avril, une délégation de la douane algérienne s’est retirée d’une réunion virtuelle, organisée à Rabat, des directeurs des douanes de l’Afrique du nord et du Proche-Orient pour protester contre la présence de cartes complètes du royaume dans la salle accueillant la rencontre.

La colère du diplomate algérien intervient alors que Jeune Afrique avait publié, le 15 avril, un article couvrant d’éloges les initiatives du département Sabri Boukadoum, intitulé : «L’Algérie fait son come back diplomatique sur le continent africain». «Depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie est nettement plus entreprenante sur la scène continentale», écrivait la publication francophone.

La semaine dernière une émission de la Télévision espagnole publique, consacrée à la menace terroriste au Sahel, a présenté la carte du Maroc avec le Sahara mais sans soulever de réaction de la part de l’ambassadeur algérien à Madrid.