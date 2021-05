Ramadaniyates # 9 : Comment le Prophète passait les dix derniers jours du mois béni ?

Les dix derniers jours du mois de Ramadan se présentent en tant que moment d'intense de prières, de supplications, de communion et de douâas (invocations). Le Coran, la sunna et la tradition islamique insistent même sur l’importance de ces derniers jours pour le musulman pieu.

«Le Prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, intensifiait les prières pendant les dix premiers jours du Ramadan, puis les dix jours du milieu avant de le faire pour les dix derniers jours et a demandé à ses compagnons de faire pareil», nous explique Mohamed Hayan, membre du Conseil local des oulémas à Nouaceur. Selon l’expert, «il était devenu clair pour le Prophète à travers ses visions et celles de ses Compagnons que la Nuit du Destin, Laylat Al Qadr, serait présente au cours des dix derniers jours».

Ainsi, le Messager de l’islam a dit à ses compagnons : «Je vois une connivence entre vos visions pour les dix derniers jours», avant de les inviter à intensifier leurs prières pendant cette période. Mohamed Hayan rapporte aussi qu’il est de «la Sunna du Prophète de chercher Laylat Al Qadr». «Lorsque les dix derniers jours arrivaient, le Prophète réveillait sa famille et priait intensément», ajoute-t-il. «Il avait aussi l'habitude d'impliquer ses femmes en fêtant ces dix nuits, avec des rak'ahs, en récitant le Coran et en invoquant Dieu Tout-Puissant», conclut le membre du Conseil local des oulémas à Nouaceur.

A rappeler que la Nuit du Destin intervient en jour impair, soir la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit du mois béni. «La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube», révèle Allah dans la Sourate Al-Qadr.