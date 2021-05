L'Inde élargit sa campagne de vaccination, pénurie pour Covax et pour le Maroc

Depuis le 1er mai, l'Inde ouvre sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses 600 millions d'adultes en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique, avec un nouveau record de plus de 400 000 contaminations au coronavirus en 24 heures. Selon l’AFP, l'Inde a répertorié samedi 401 993 nouvelles infections sur les dernières 24 heures, soit une première mondiale. De plus, sur le seul mois d'avril, le pays de 1,3 milliard d'habitants a détecté environ sept millions de nouvelles infections.

Mais avant même son lancement, le programme indien de vaccination à très grande échelle semble déjà mis à mal. Ainsi, plusieurs États, dont le Maharashtra et New Delhi – parmi les plus touchés –, ont prévenu qu'ils étaient à court de vaccins et que le déploiement élargi de la campagne était menacé par des querelles administratives, une confusion sur les prix et des problèmes techniques sur la plateforme numérique de vaccination du gouvernement. Jusqu'à présent, environ 150 millions de vaccins ont été administrés, soit à 11,5 % de la population, et à peine 25 millions d'habitants ont reçu leurs deux injections.

Le fait que l’Inde soit frappée de plein fouet par la pandémie inquiètent l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Depuis plusieurs semaines, le pays a bloqué les exportations des doses de Covishiled, le vaccin produit par Serum Institue of India (SII). De ce fait, le programme international Covax, censé garantir un approvisionnement équitable au vaccin pour toutes les nations, fait les frais de cette crise, le SII étant l’un de ses principaux fournisseurs, s’étant même engagé à fournir 1 milliard de doses à Covax.

L'OMS annonce que les livraisons de 90 millions de doses de vaccins AstraZeneca produites par l'Inde, qui étaient prévues en mars et avril dans 60 pays, n'ont pas pu avoir lieu.

La situation en Inde affecte aussi le Maroc qui, depuis le début de sa campagne nationale de vaccination, a choisi le SII et Sinopharm comme principaux fournisseurs. Le dernier lot du vaccin Covishield produit par le SII a été reçu par le Maroc en février. Sur une commande de 22 millions, le royaume n’a reçu que 6 millions de doses.