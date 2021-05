Opération Marhaba 2021 : Les précisions de la ministre déléguée chargée des MRE

L’Opération Marhaba 2021 était inscrite à l’agenda des questions orales de ce lundi 3 mai à la Chambre des représentants. La ministre déléguée chargé des MRE s’est gardée d’apporter une réponse claire. «Il y a trois facteurs qui détermineront l’organisation de l’Opération ou non», a indiqué Mme Nezha El Ouafi.

«Il y a d’abord l’évolution de la situation épidémiologique dans les pays d’accueil des Marocains du monde, ensuite l’annonce des dates d’ouvertures des frontières terrestre, aérienne et marine du Maroc et des pays de transit des MRE, d’autant que l’Opération Marhaba est menée en coordination avec des Etats de l’UE, tels la France, l’Espagne et l’Italie, et il y a la volonté de ces pays à ouvrir leurs frontières au passage des MRE.» Nezha El Ouafi

La ministre a révélé que la Commission nationale et technique chargée de ce dossier s’est réunie le 19 avril pour préparer «un accueil exceptionnel et sécurisé des MRE dans la perspective de la levée de toutes les restrictions sanitaires au Maroc et en Europe».