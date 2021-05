Italie : Face à la pénurie de main d’oeuvre agricole, les saisonniers marocains convoités

Le manque de main-d'œuvre et de saisonniers étrangers, et notamment marocains est considéré, en Italie, comme une «tragédie». Ainsi, pour faire face à la fermeture des frontières dues au Covid-19 et ses variants, la Confédération nationale des producteurs directs (Coldiretti) de Vérone a décidé d’aller elle-même chercher ces saisonniers.

Selon le média italien La Difesa Del Popolo, la Coldiretti Verona a ainsi contacté l'ambassade du Maroc et a collaboré avec les autorités marocaines pour pouvoir embaucher des saisonniers. La confédération a même «loué quelques avions et s'est rendu en Afrique du Nord pour embarquer les premiers centaines des quelque 5 000 Marocains qui viennent travailler dans ces campagnes chaque année», ajoute la même source.

Le journal rappelle que «de nombreux agriculteurs les attendent à l'aéroport avec le tapis rouge déployé car sans eux, plusieurs cultures s’arrêteraient».

Selon Coldiretti, plus de 200 000 emplois dans les seules campagnes sont assurés par des travailleurs saisonniers étrangers.

En mai dernier, soit en pleine crise sanitaire, un «couloir vert» a permis le transfert de plus de 200 saisonniers agricoles marocains vers l’Italie.