Le Sud-africain Sanlam acquiert une participation supplémentaire dans Saham Assurance

L'assureur sud-africain Sanlam a annoncé, ce lundi, qu'il porte de 61,7% à 84,5% sa participation au capital social et des droits de vote de Saham Assurance Maroc. Selon l’agence Reuters et un communiqué du groupe, cette opération a été rendue possible grâce à l’acquisition de 22,8 % des actions du groupe Sanam pour un montant global de 1,2 milliard de dirhams.

Il est à noter qu'en octobre 2018, Sanlam a rempli toutes les conditions pour l'achat de 1,1 milliard de dollars des actions qu'elle ne détient pas déjà dans Saham Finances SA. L'acquisition par Sanlam des 53,37% restants de Saham Finances a porté son investissement total dans l'entreprise à près de 1,7 milliard de dollars depuis février 2016.