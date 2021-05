Casablanca : Le groupe Akdital annonce l'acquisition de la Clinique De Vinci

Le groupe Akdital, leader de la santé privée au Maroc, a annoncé ce lundi l’acquisition de la Clinique De Vinci. Dans un communiqué, le groupe précise que l’opération a eu lieu le 9 novembre 2020, suite à l’obtention de l’autorisation réglementaire du Conseil de la concurrence, notant que l’acquisition s’est faite «en association avec le Pr Joual, Pr Fekak et Pr Haddad».

Ex. Clinique El Karim, la Clinique De Vinci est une structure privée multidisciplinaire comprenant de nombreuses spécialités telles que la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie cancérologique, l’ORL et d’autres disciplines médicales, rappelle le communiqué. L’établissement compte aujourd’hui 52 lits au total, 4 salles de blocs opératoires, un service de radiologie et des salles ultra modernes pour tous types d’opérations.

Le groupe Akdital ajoute qu’il a «énormément d’ambition pour la Clinique De Vinci» et «compte développer des technologies plus poussées au sein des blocs opératoires, de la grande chirurgie à la chirurgie hyper spécialisée» ainsi que «la chirurgie robotique pour positionner la Clinique comme pionnière dans le domaine».