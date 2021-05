Tanger : 20 interpellations pour organisation de jeux de hasard dans deux appartements

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, dimanche soir, 20 individus, dont trois femmes (une de nationalité européenne), soupçonnés de violation de l'état d'urgence sanitaire et de participation aux activités d'un réseau qui gérait une salle de jeux de hasard sans autorisation. Cette intervention a été menée sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police avaient procédé à des opérations de surveillance dans deux appartements, sis quartier Malabata à Tanger, relève la même source, précisant que les propriétaires ont transformé ces lieux en des espaces équipés, destinés à attirer les personnes désirant participer à des jeux de hasard.

Les propriétaires et les gérants de ces appartements ont été appréhendés en plus de plusieurs clients. La perquisition de ces lieux a permis la saisie de tables et d'équipements utilisés dans ces jeux, ainsi que de sommes d'argent soupçonnées de provenir de cette activité criminelle, relève-t-on.

Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.