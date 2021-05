Espagne : Des victimes manifestent devant l'hôpital où est admis Brahim Ghali

Plusieurs victimes du Polisario ont exprimé leur indignation et colère, samedi, devant l’hôpital San Pedro de Logroño qui accueille Brahim Ghali. Ils ont ainsi dénoncé l’attitude du gouvernement espagnol d’autoriser l’accès à son territoire un recherché par la justice pour des crimes de génocide et de terrorisme.

Venus de plusieurs villes voisines, ces victimes ont souligné que Brahim Ghali doit répondre de ses actes devant la justice pour les graves accusations qui pèsent sur lui. Brandissant des pancartes dénonçant l'entrée illégale du secrétaire général du Polisario sous une fausse identité et exigeant la réactivation de la poursuite judiciaire contre lui, les participants à cette manifestation ont demandé instamment au gouvernement espagnol de se conformer au mandat d'arrêt émis par le juge José de la Mata de l’Audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole.

Dans un communiqué lu à cette occasion, les victimes du Polisario ont réclamé l'arrestation immédiate de Brahim Ghali et l'extradition de ses complices dans les plus brefs délais. Ils ont également appelé, au nom de toutes les victimes des actes criminels commis par les séparatistes, le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez à assumer sa responsabilité et à rendre justice aux victimes espagnoles du Polisario au lieu d’accueillir leur chef, en violation du droit national et international.

L’accueil par l’Espagne du chef des séparatistes sous une fausse identité en coordination avec l’État algérien a suscité de vives réactions de réprobation et de condamnation au Maroc.