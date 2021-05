La pandémie n’a pas affecté la créativité du photographe marocain Hassan Hajjaj

L'exposition de Hassan Hajjaj à New York. / Ph. Fotografiska New York

Après avoir passé le premier confinement sanitaire dû à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) à Londres, le créateur, designer et photographe marocain Hassan Hajjaj est revenu à Marrakech pour y élire domicile depuis l’été dernier. «Comme la plupart des gens, il admet que le début de la pandémie a été une période de panique», écrit The National News.

«Il m'a fallu du temps pour m'adapter à mon travail, mes émissions et mes projets à l'autre bout du monde.Normalement, je voyage constamment et j'aime m'impliquer à la fois physiquement et spirituellement. Après avoir travaillé sur des projets via des appels Zoom, cela m'a fait réaliser à quel point mon équipe a été incroyable.» Hassan Hajjaj

Dans ce sens, le talentueux photographe a travaillé sur son exposition «Vogue, The Arab Issue», actuellement présentée à Fotografiska New York jusqu'en novembre 2021, écrit le média. Il a également travaillé sur sa nouvelle marque de thé appelée Jajjah, créée après un partenariat avec le célèbre théier Amine Baroudi à Marrakech.



Hassan Hajjaj a éprouvé le même sentiment de satisfaction lors de l'embauche d'une équipe de tournage pour produire un projet qui a duré 20 ans : son documentaire «Brotherhood» qui porte sur l'héritage musical de Gnawa, la poésie marocaine, la danse et le genre musical d'inspiration religieuse, et la Capoeira, l'art martial brésilien qui est également composé de danse, d'acrobaties et de musique.

The National News précise à cet égard que la première moitié du film a été tournée au Maroc, tandis que le photographe et artiste attend la levée des restrictions de voyage pour filmer le reste au Brésil.