Le Washington Post interpelle Joe Biden au sujet de Raissouni et Radi    

Avant de prendre une décision concernant la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, la nouvelle administration devrait «discuter» avec le régime marocain de son «bilan en matière de droits de l'homme - et, en particulier, de ses atteintes à la liberté d'expression». Dans un article d’opinion signé par le comité de rédaction du Washington Post, intitulé «Les journalistes emprisonnés au Maroc méritent l'attention de l'administration Biden», le journal souligne qu’«un certain nombre de journalistes marocains et de militants des droits humains ont été poursuivis pour avoir critiqué le roi ou dénoncé la corruption».

«Deux journalistes particulièrement éminents sont, depuis trois semaines, dans des grèves de la faim qui pourraient avoir des résultats tragiques», enchaîne-t-il pour évoquer les cas de Soulaiman Raissouni et Omar Radi, emprisonnés sans procès depuis l'année dernière.

Pour le média américain, qui assure que «le régime est devenu de plus en plus autocratique», il est «frappant de constater que MM. Raissouni et Radi sont tous deux accusés de crimes sexuels». Il rappelle ainsi les accusations portées aux deux journalistes, en insistant sur le fait que «les autorités marocaines ont l'habitude de porter de telles affaires contre des journalistes». La même source cite aussi un rapport du Comité pour la protection des journalistes, sorti en mars et qui a conclu que «les accusations de crimes sexuels sont devenues un autre moyen pour les autorités de punir les journalistes».

Tout en dénonçant le fait que les demandes de libération sous caution des deux journalistes ont été refusées à plusieurs reprises, le journal alerte sur l’état de santé des deux journalistes et les appels à leur libération. «Ils devraient être libérés avant que le régime n'obtienne plus de faveurs politiques des États-Unis», conclut le Washington Post.