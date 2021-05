Enseignement supérieur : Le Maroc et la Banque mondiale examinent des pistes de collaboration

Les pistes de collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Groupe de la Banque mondiale, pour la promotion de l'enseignement supérieur, ont été au centre d'une rencontre tenu vendredi à Rabat. Une occasion pour échanger sur les priorités du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens, poursuit la même source, ont également porté sur les options stratégiques à même de relever les défis du secteur qui le rendrait plus efficace, équitable et durable, tout en considérant les meilleures pratiques à l'international.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Saaid Amzazi a relevé que l’éducation et la formation occupent une place centrale dans le nouveau modèle de développement du Maroc et leur contribution dans la croissance économique et dans le développement humain est indéniable. «L’enseignement supérieur et la recherche scientifique, à travers notamment la formation et la promotion du capital humain, peuvent stimuler la productivité et la création de valeur et concourir, en conséquence, à l’émergence de pôles économiques et industriels, inclusifs et intégrés, au niveau de toutes les régions du Royaume», a-t-il affirmé, cité par le communiqué.

Pour sa part, ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha s’est félicité de «cette collaboration avec la Banque mondiale pour la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc et de son accompagnement dans la mise en œuvre des différents chantiers de réforme initiés par le Département, touchant particulièrement à la bonne gouvernance, à l’assurance qualité et à la digitalisation, dans un esprit d’équité géographique».

De son côté, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, Jesko Hentschel a assuré que «le Groupe de la Banque mondiale est disposé à appuyer les réformes tracées par le Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour renforcer la performance du secteur et améliorer la transition des jeunes diplômés vers le marché du travail».