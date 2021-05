En pleine crise avec l’Espagne, la CGEM maintient son dialogue avec le patronat catalan

L’hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne a conduit à plusieurs annulations de réunions entre ministres marocains et espagnols. En revanche, elle n’a pas eu d'incidence sur une rencontre tenue entre la CGEM et une organisation patronale espagnole, ou plus précisemment catalane.

Vendredi 30 avril, le président la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, et son homologue de Petites et moyennes entreprises catalanes (PIMEC), Antoni Cañete, ont eu des entretiens par visioconférence. A cette occasion, les deux parties ont convenu de relancer la relation entre les deux parties dans divers domaines et de travailler ensemble pour promouvoir les relations bilatérales, notamment dans le commerce, l'investissement et en conseillant les entreprises catalanes intéressées à produire au Maroc, indique un communiqué de la PIMEC.

Les deux entités ont d'ailleurs un accord de collaboration signé en 2009 et renouvelé en 2019 lors d’une visite de la présidence de la CGEM à Barcelone.