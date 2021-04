Affaire Aleksandra Gonzalez : Le conducteur poursuivi en liberté contre une caution

Le conducteur en cause dans l’accident ayant provoqué la mort de la ressortissante polonaise Aleksandra Gonzalez, alors qu’elle roulait à vélo sur la piste cyclable, est passé devant le procureur au tribunal de première instance d’Essaouira, ce vendredi 30 avril. A l’issue de cette séance terminée en fin d’après-midi, Brahim Bamous, qui est également président de la commune d’El Hanchane a été remis en liberté, contre une caution de 30 000 dirhams.

Avocate de la partie civile, Meryem El Aouni a confirmé à Yabiladi que le président de la commune serait directement présenté au juge, sans instruction approfondie. La décision de passer cette étape ne donne pas la possibilité de recours contre la remise en liberté. «S’il allait encore passer devant le juge d’instruction, nous aurions pu déposer cette requête pour examen», nous déclare Me El Aouni. Une première audience est prévue le 26 mai prochain.

Survivant du même accident, Sif-Eddine Benjelloul, qui a porté plainte en espérant «une tolérance zéro» de la part de la justice, s’interroge sur cette décision, «d’autant que l’accident a conduit à la mort d’une personne et que le procureur avait lui-même confirmé à la consule de Pologne que le mis en cause n’avait pas de permis de conduire, ce qui est en soi une circonstance aggravante dont il est primordial de tenir compte». Contacté également par Yabiladi, il a exprimé ses interrogations aussi sur ce qui se serait déroulé au cours des deux semaines qui ont suivi le drame, avant que le mis en cause ne se présente volontairement à la gendarmerie.

Une mise en liberté qui interroge

«Après l’accident, des agents se sont déplacés pour vérifier qu’il était bien hospitalisé, à la demande du procureur. Pourquoi l’avoir laissé en liberté depuis le temps, au lieu de procéder à son placement sous surveillance pendant ce séjour hospitalier en attendant de l’interpeller à sa sortie, comme cela se fait toujours au cas où un individu sous observation des médecins est réclamé par la justice ?», s’interroge encore le jeune homme. Ce dernier déplore que la situation «dénote malheureusement d’une grande injustice, alors que le procès n’a même pas commencé». Il rappelle qu’«une information judiciaire parallèlement à celle tenue au Maroc est enclenchée en Pologne».

Au premier jour du mois de ramadan, le drame s’est produit non-loin de la ville d’Essaouira, au niveau de la route nationale n°1. Conduisant des voitures de service sans permis depuis plusieurs années et roulant souvent à grande vitesse, le mis en cause aurait perdu le contrôle de son véhicule, percutant par l’arrière Aleksandra Gonzalez, enseignante d’anglais et résidente à Essaouira depuis 12 ans, ainsi que son ami Sif-Eddine Benjelloul. Après une hospitalisation urgente, la jeune femme succombera à ses blessures, tandis que son ami restera en séjour hospitalier pendant plusieurs jours, à la suite de fissures osseuses et de blessures profondes.